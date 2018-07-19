Під підозрою НАБУ знаходяться 27 ймовірних корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Статус підозрюваних у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, у другому півріччі 2018 року отримали 27 осіб. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.
“Загалом, у ІІ кварталі 2018 року статус підозрюваних у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, отримали 27 осіб”, — йдеться у піврічному звіті НАБУ.
Як зазначається, статус обвинувачених упродовж зазначеного періоду отримала така ж кількість осіб. Крім того, розслідування 15 кримінальних проваджень завершено.
Примітно, що загальна кількість обвинувальних актів, що були направлені до суду, була складена стосовно 226 осіб. У 143 справах детективи НАБУ завершили досудове розслідування.
“Від початку 4 грудня 2015 року до кінця червня 2018 року у роботі детективів НАБУ і прокурорів САП перебували 683 кримінальних проваджень. Статус підозрюваних у них мають 163 особи”, — таку статистику оприлюднили у НАБУ.
Найбільш резонансною справою у провадженні НАБУ стало розслідування стосовно 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами бюджету міста Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”. Серед них — чинний мер Одеси.
Також у червні прокурори САП скерували до суду для розгляду по суті обвинувальні акти стосовно судді ВАСУ, якому інкримінується декларування недостовірних даних (ст.366-1 КК України), і стосовно заступника прокурора Вінницької області та двох посередників у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст. 369-2 КК України (“Зловживання впливом”).
Як повідомляв УНН, за даними ГПУ, в Україні за півроку було вчинено майже 4,5 тис. умисних убивств.