Под Окружной админсуд Киева, где должны слушать иск Саакашвили, стянули Нацгвардию

По словам корреспондента, причиной усиления правопорядка Окружного админсуда стало то, что в 15.00 здесь должно начаться судебное заседание по иску Михеила Саакашвили против миграционной службы из-за того, что Украина отказала ему в предоставлении статуса "человека, что требует дополнительного временной защите".

Ситуация под судом спокойная, однако на месте дежурят автобусы с десятками бойцов Нацгвардии при полной амуниции.

Как сообщал УНН, 22 сентября Мостиский районный суд Львова наложил штраф на экс-президента Грузии Саакашвили за незаконное пересечение украинской границы в сумме 3,4 тысячи гривен.

Так, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.