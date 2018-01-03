Під Окружний адмінсуд Києва, де мають слухати позов Саакашвілі, стягнули Нацгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 15.00 тут має початися судове засідання за позовом М.Саакашвілі проти міграційної служби через те, що Україна відмовила йому в наданні статусу "людини, що потребує додаткового тимчасового захисту".
Ситуація під судом спокійна, проте на місці чергують автобуси з десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції.
Як повідомляв УНН, 22 вересня Мостиський районний суд міста Львова наклав штраф на екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі за незаконний перетин українського кордону у сумі 3,4 тисячі гривень.
Так, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.