Во время празднования Октоберфеста в Лос-Анджелесе произошли взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Несколько взрывов прогремели в субботу вечером рядом с местом проведения пивного фестиваля “Октоберфест” (Oktoberfest) в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. Как сообщил местный филиал телекомпании NBC, пострадали несколько человек, передает УНН.
По предварительным данным, взорвался трансформатор, что располагался на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора упала на землю, после чего загорелась. Очевидцы при этом сообщают о как минимум трех взрывах.
Несколько посетителей фестиваля и приехавшие по вызову пожарных получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно, однако, как отмечает телеканал CBS, травмы получили не менее четырех человек. Посетители фестиваля эвакуированы.
Напомним, в Донецкой области в результате взрыва погибли два человека.