PGNiG сообщила о получении окончательного решения арбитража с Газпромом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что 30 марта она получила информацию об окончательном решении арбитражного спора с Газпромом относительно цены поставок газа по Ямальскому контракту. Об этом сообщает портал biznesalert.pl, передаёт УНН.
“В силу окончательного решения арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого „Газпромом“ по Ямальскому контракту, в том числе за счет ее существенной и прямой связи с рыночными котировками на природный газ на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам”, — говорится в заявлении PGNiG, на которое ссылается портал.
В компании сообщили, что, в соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения “новая цена контракта, установленная Арбитражным трибуналом, применяется к поставкам газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подает заявку на пересмотр контрактной цены”.
По оценкам PGNiG, ретроактивное снижение цен вынудит Газпром вернуть около 1,5 млрд долларов США за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года. Подчеркивается, что цена поставок по Ямальскому контракту ещё может измениться в результате пересмотра, запрошенного Газпромом.
Как сообщал УНН, ранее PGNiG заявил, что не исключает судебных процессов против Германии в случае, если та попытается вывести газопровод “Северный поток-2” из-под ограничений, которые на него накладывает европейская газовая директива.