PGNiG сообщила о получении окончательного решения арбитража с Газпромом

“В силу окончательного решения арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого „Газпромом“ по Ямальскому контракту, в том числе за счет ее существенной и прямой связи с рыночными котировками на природный газ на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам”, — говорится в заявлении PGNiG, на которое ссылается портал.

В компании сообщили, что, в соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения “новая цена контракта, установленная Арбитражным трибуналом, применяется к поставкам газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подает заявку на пересмотр контрактной цены”.

По оценкам PGNiG, ретроактивное снижение цен вынудит Газпром вернуть около 1,5 млрд долларов США за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года. Подчеркивается, что цена поставок по Ямальскому контракту ещё может измениться в результате пересмотра, запрошенного Газпромом.

Как сообщал УНН, ранее PGNiG заявил, что не исключает судебных процессов против Германии в случае, если та попытается вывести газопровод “Северный поток-2” из-под ограничений, которые на него накладывает европейская газовая директива.