Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

В начале широкомасштабного вторжения украинский бизнес столкнулся с рядом проблем, которые требовали оперативного решения. Не исключением стала и сфера ритейла, которая во многом зависела от импорта товаров.

Особенно, если говорить об отрасли электроники и бытовой техники, ведь 95% такого товара в Украине - ввезено из-за рубежа. Поэтому большую роль в работе украинских магазинов техники играют иностранные поставщики.

Большинство из них с началом полномасштабной войны временно поставило на паузу сотрудничество с Украиной. А после постепенного возобновления работы - на некоторое время изменило условия сотрудничества.

Как пришлось выходить из ситуации и что происходит сейчас на рынке техники и электроники, в эксклюзивном интервью рассказал СЕО сети магазинов техники и электроники "Фокстрот" Алексей Зозуля.

Как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабного вторжения?

Первая реакция - все "замерли" и поставили на паузу поставки товаров, временно прекратили кредитование. Но постепенно начали восстанавливать привычные условия работы. Главный вызов, который стал перед "Фокстрот", это страхование рисков в банках, с которым мы успешно справились. Последние 2 года работаем в штатном режиме.

Шли ли западные поставщики на уступки? Если да, какие именно?

Большинство поставщиков, с которыми мы работаем, присоединились к нашей благотворительной миссии по поддержке ВСУ и гражданских украинцев. В частности, многие ведущие мировые производители из числа наших партнеров изъявили желание о частичной или полной компенсации выданной техники. Также отметим, что мы по собственной инициативе прекратили сотрудничество с теми поставщиками, которые имели прямое или опосредованное отношение к стране-агрессору.

Пришлось ли реструктуризировать долги перед иностранными поставщиками за поставленный товар? Или возможно в судах доказывать форс-мажорность обстоятельств?

Да, нам удалось договориться на взаимовыгодных условиях. К судам никто не прибегал.

Изменились ли требования к работе у иностранных поставщиков из-за боевых действий в Украине? Что именно изменилось?

Иностранные компании-партнеры до войны получали страхование рисков в международных страховых компаниях, таких как Coface или Atradius. После начала полномасштабной войны они прекратили страхование дебиторской задолженности по товару, который пересек границу Украины. Это накладывало ограничения и дополнительные расходы на поиск альтернатив здесь, в Украине. Вопрос положительно решился в 2023 году.

Также, была проблема в начале войны со складами иностранных поставщиков в виде запрета хранить товар в Украине. Но постепенно мы вернулись на достаточные для обеспечения товарооборота складские объемы.

Естественно, что начало полномасштабной войны существенно повлияло на бизнес в Украине и не обошло стороной отрасль ритейла. Какая сейчас ситуация на рынке бытовой техники?

Рынок бытовой техники и электроники восстановился до довоенных показателей. За І квартал 2024 года его прирост год к году составил около 19%.

При этом "Фокстрот" значительно опережает рынок: за первые три месяца общий товарооборот компании показал прирост +35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост продемонстрировала крупная бытовая техника (+51%) и товары из числа мелкого быта (+44%). Растет категория аудиотехники, в частности телевизоров (+34%), что является позитивным сигналом в анализе потребительских настроений.

В течение 2023-2024 гг. мы открыли 11 новых магазинов, расширив сеть до 124 магазинов: в Киеве, Виннице, Днепре, Чернигове, Одессе, Кривом Роге и др. Восстановили разрушенный ракетным ударом магазин в Днепре в ТРЦ Appolo и поврежденный артобстрелами флагманский магазин в Николаеве. Совсем недавно презентовали 2 обновленных магазина - в Киеве в ТРЦ Lavina Mall и во Львове (ул. Зеленая, 147). На этой неделе - переоткрытие обновленного магазина в ТРЦ Ocean Plaza.

Стоит отметить об определенных осложнениях на рынке труда, потому что квалифицированного персонала по объективным причинам становится все меньше. Поэтому удержание (как персонала, так и покупателей) - это одна из важнейших задач украинского ритейла.

Что сейчас больше всего покупают украинцы? Какие самые популярные товары?

С конца марта 2024 года, после очередных массированных вражеских атак на украинские ГЭС, ТЭЦ и другую энергетическую инфраструктуру, спрос на зарядные станции и другие альтернативные источники начал резко расти. Например, если сравнивать со стартом и в то же время пиком продаж зарядных станций, который пришелся на ноябрь-декабрь 2022 года, только за июнь 2024 года мы его превзошли на 110%.

В этом году покупатели отдают предпочтение станциям, которые имеют наибольшую мощность (от 3000 кВт) - чтобы станция была одна и могла обеспечить питание максимума приборов в доме. Их цена от 100 тысяч гривен. При том, что запросов на покупку мощных и емких моделей - в 1,5-2 раза больше, чем нам поставщик готов предоставить товара.

Аналогично растут продажи павербанков - в 2,5 раза с начала года, генераторов +200%, автономных ламп +34%. Недавно мы ввели в ассортимент солнечные панели, и уже наблюдаем рост спроса на них. Также вызывает интерес покупателей комплексные "балконные решения", которые состоят из солнечных панелей, микроинвертора, зарядной станции и умных розеток. Ранее такие решения рассматривались только для жителей частных домов. Сейчас такие технологии доступны и жителям квартир.

С какими проблемами на рынке сталкивается отрасль электроники и бытовой техники на третий год полномасштабной войны?

Несмотря на войну значительно нарастил позиции теневой рынок электроники - реализация контрабандного товара (без уплаты НДС и ввозных пошлин) или товара с заниженным НДС. Игроки теневого рынка активно развиваются, их доля растет ежемесячно.

По данным специалистов нашей отрасли, общий годовой объем ввозимой техники в Украину без уплаты налогов или с существенными занижениями, составляет около 57 миллиардов гривен (более 20% рынка). Это более 11 млрд грн неуплаченных налогов.

Основная часть рынка - это дорогие и необъемные товары: смартфоны, ноутбуки, часы, гарнитуру, премиальная мелкая и крупная бытовая техника.

На протяжении более чем 10 лет "Фокстрот" отстаивает интересы "белого" бизнеса, поддерживая инициативы государства и партнеров по детенизации рынка электроники. Мы первыми на рынке электроники применили электронные фискальные чеки, показав их эффективность для продавца и удобство для клиента во времена блэкаутов. Именно фискальный е-чек сейчас единственный инструмент, который может "обелить" рынок и показать продавцов "черных" гаджетов. Нужна только политическая воля контролирующих структур прекратить погружение рынка в тень.

Добавим

Ранее журналисты УНН также пообщались с СЕО сети супермаркетов электроники и бытовой техники Eldorado Верой Витинской, которая рассказала, что многие иностранные поставщики после начала полномасштабного вторжения не хотели идти на уступки украинским ритейлерам.

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