Завершилась первая панельная дискуссия на конференции "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках", передает УНН.

К ней присоединились:

- Дмитрий Пташник, директор департамента закупок МХП;

- Александра Шеховцова, директор по закупкам Райффайзен Банка Украина;

- Тарас Николаенко, Chief Procurement Officer, Fozzy Group;

- Андрей Телюпа, директор департамента закупок Национального банка Украины.

Спикеры много обсуждали оценку эффективности процесса закупок и отмечали, что обязательно нужно измерять работу подразделения закупок. Ведь у каждой компании со временем формируются собственные показатели.

Например, в Национальном Банке Украины - 3 показателя для измерения. Один из них - измерение % закупок, которые проводятся через открытые торги. Так придерживаются прозрачности.

В Raiffeisen Bank 5-6 показателей, где вес каждого составляет не менее 10%, чтобы его достижение было заметным.

В МХП, кроме OKR, для работников еще измеряют NPS удовлетворенности сотрудничества компании с МХП с рынком, а также оценивают взаимодействие с внутренними заказчиками. За последний год она выросла вдвое.

В Fozzi Group обращают внимание на EBITDA и внешний NPS.

Интересно, что спикеры предложили заменять слово "цена" на "ценность", когда речь идет о работе отдела закупок. Ведь его функцию часто не замечают. Потому что с продажами все понятно - они приносят деньги. Закупки - тоже, но... расходуя.

Например, формируя добавленную ценность для бизнеса и отношения с рынком. Также у закупок обязательно должны быть политики работы - с четко зафиксированными правилами и требованиями.

Еще один важный компонент - предупреждение репутационных рисков. Ведь на бэкграунд поставщика всегда обращают внимание как в публичных, так и в закупках частных компаний. Обычно именно закупки - один из бизнес-процессов, который никогда не будет статичным. Поэтому следует быть готовым к постоянным трансформациям и гибкости, чтобы соответствовать запросам бизнеса.