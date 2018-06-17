Перуанцы потерпели поражение в игре чемпионата мира с Данией

Под конец первой половины перуанец Куэва не забил пенальти, назначенный за помощью VAR. Дания вышла вперед благодаря отличному взаимодействию Кристиан Эриксен и голу Поульсена — 0:1.

“Меня успокаивает самоотдача команды. Мне нравится, что футболисты стараются играть, создавать моменты. Сейчас мы будем думать о матче с Францией, нам нужно улучшить некоторые компоненты игры”, — прокомментировал результат игры главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

Таким образом, перуанцы продолжили свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира: уже семь матчей. Последняя победа была в 1978 году.

Кроме того добавим, в группе B два лидера — Франция и Дания (по три очка). В следующем туре нас ждут матчи Франция — Перу и Дания — Австралия.