Перуанці зазнали поразки у грі чемпіонату світу з Данією

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Третій змагальний день 21-го в історії чемпіонату світу з футболу продовжився баталією в квартеті С між Данією і Перу, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Під завершення першої половини перуанець Куева не забив пенальті, призначений за допомогою VAR. Данія вийшла вперед завдяки відмінному взаємодії Крістіаном Еріксеном та голу Поульсена — 0:1.

“Мене заспокоює самовіддача команди. Мені подобається, що футболісти намагаються грати, створювати моменти. Зараз ми будемо думати про матч з Францією, нам потрібно поліпшити деякі компоненти гри”, — прокоментував результат гри головний тренер збірної Перу Рікардо Гарека.

Таким чином, перуанці продовжили свою безвиграшну серію на чемпіонатах світу: вже сім матчів. Остання перемога, була в 1978 році.

Крім того додамо, в групі B два лідера — Франція і Данія (по три очки). У наступному турі нас чекають матчі Франція — Перу і Данія — Австралія.

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