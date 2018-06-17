Перуанці зазнали поразки у грі чемпіонату світу з Данією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Третій змагальний день 21-го в історії чемпіонату світу з футболу продовжився баталією в квартеті С між Данією і Перу, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Під завершення першої половини перуанець Куева не забив пенальті, призначений за допомогою VAR. Данія вийшла вперед завдяки відмінному взаємодії Крістіаном Еріксеном та голу Поульсена — 0:1.
“Мене заспокоює самовіддача команди. Мені подобається, що футболісти намагаються грати, створювати моменти. Зараз ми будемо думати про матч з Францією, нам потрібно поліпшити деякі компоненти гри”, — прокоментував результат гри головний тренер збірної Перу Рікардо Гарека.
Таким чином, перуанці продовжили свою безвиграшну серію на чемпіонатах світу: вже сім матчів. Остання перемога, була в 1978 році.
Крім того додамо, в групі B два лідера — Франція і Данія (по три очки). У наступному турі нас чекають матчі Франція — Перу і Данія — Австралія.