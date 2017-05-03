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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (УК) Украины (участие в деятельности террористической организации). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого "первого заместителя министра внутренних дел", по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в января 2016 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность "первого заместителя министра внутренних дел террористической организации "ЛНР", которую занимает до сих пор.

Находясь на указанной должности, он совершает действия, направленные на участие в деятельности указанной террористической организации, руководствуясь незаконными полномочиями, предоставленными органами так называемой власти "ЛНР", нарушая конституционные права граждан Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда, с целью уклонения от уголовной ответственности, на временно оккупированной территории Луганской области, оно объявлено в розыск и, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве, начато специальное досудебное расследование.

Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 27 апреля, главе "государственного банка" ЛНР " сообщено о подозрении.

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