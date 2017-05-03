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Першому заступнику міністра внутрішніх справ "ЛНР" повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Першому заступнику міністра внутрішніх справ "ЛНР" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (КК) України (участь у діяльності терористичної організації). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Першому заступнику міністра внутрішніх справ "ЛНР" повідомлено про підозру

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно так званого “першого заступника міністра внутрішніх справ”, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації)", - йдеться у повідомлені.

Встановлено, що у січні 2016 року громадянин України надав згоду на призначення себе на посаду “першого заступника міністра внутрішніх справ терористичної організації “ЛНР”, яку обіймає і дотепер.

Перебуваючи на вказаній посаді, він вчиняє дії, направлені на участь у діяльності вказаної терористичної організації, керуючись незаконними положеннями виданими органами так званої влади “ЛНР”, порушуючи конституційні права громадян України.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, розпочато спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН 27 квітня, очільнику "державного банку "ЛНР" повідомлено про підозру.

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