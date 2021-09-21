Первый клуб из УПЛ не сумевший пройти в 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В матче 1/16 Кубка Украины харьковский “Металлист” обыграл черниговскую “Десну” со счетом 2: 1, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
В конце первого тайма “Десна” вышла вперед — Викентий Волошин на 44-й минуте забил первый гол в матче. На 60-й минуте на поле вышел экс-футболист АПЛ Харрис — и он сравнял счет в игре на 73-й минуте. Это первый гол англичанина в “Металлисте”: за 13 мин после дебюта.
Харьковчане на 88-й минуте забили второй: Александр Мизюк по передаче француза Балулу вывел “Металлист” вперед (2: 1). Таким образом первый представитель УПЛ не сумевший преодолеть данный этап Кубка Украины.
Составы команд:
“Металлист”: Каневцев, Романюк, Мизюк, Сарапо (Демченко, 46), Танковский (Поступаленко, 58), Фомин (Балулу, 46), Пейшото, Порох, Шопин, Пидлепенець (Харрис, 58), Танчик.
“Десна”: Мисаки, Жук (Безбородко, 77), Селин, Ковтун, Картушов, Домбровский, Завийский, Калитвинцев, Болбат (Арвеладзе, 56), Волошин (Тотовицкий, 56), Дегтярев (Будковский, 56).
Дополнение
“Металлист” является лидером Первой лиги — 25 очков после девяти матчей. “Десна” идет на третьем месте в УПЛ — 16 очков после восьми сыгранных туров.