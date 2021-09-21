Перший клуб з УПЛ не зумів пройти до 1/8 фіналу Кубку України

Деталі

Наприкінці першого тайму “Десна” вийшла уперед — Вікентій Волошин на 44-й хвилині забив перший гол у матчі. На 60-й хвилині на поле вийшов екс-футболіст АПЛ Харріс — і він зрівняв рахунок у грі на 73-й хвилині. Це перший гол англійця в “Металісті”: за 13 хв після дебюту.

Харків’яни на 88-й хвилині забили вдруге: Олександр Мізюк з передачі француза Балулі вивів “Металіст” уперед (2:1). Таким чином перший представник УПЛ не зумів подолати даний етап Кубку України.

Склади команд:

“Металіст”: Каневцев, Романюк, Мізюк, Сарапій (Демченко, 46), Танковський (Поступаленко, 58), Фомін (Балулі, 46), Пейшото, Порох, Шопін, Підлепенець (Харріс, 58), Танчик.

“Десна”: Мисак, Жук (Безбородько, 77), Селін, Ковтун, Картушов, Домбровський, Завійський, Калітвінцев, Болбат (Арвеладзе, 56), Волошин (Тотовицький, 56), Дегтярьов (Будківський, 56).

Доповнення

“Металіст” є лідером Першої ліги — 25 очок після дев’яти матчів. “Десна” йде на третьому місці в УПЛ — 16 очок після восьми зіграних турів.