Перший клуб з УПЛ не зумів пройти до 1/8 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У матчі 1/16 Кубка України харківський “Металіст” обіграв чернігівську “Десну” з рахунком 2:1, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Наприкінці першого тайму “Десна” вийшла уперед — Вікентій Волошин на 44-й хвилині забив перший гол у матчі. На 60-й хвилині на поле вийшов екс-футболіст АПЛ Харріс — і він зрівняв рахунок у грі на 73-й хвилині. Це перший гол англійця в “Металісті”: за 13 хв після дебюту.
Харків’яни на 88-й хвилині забили вдруге: Олександр Мізюк з передачі француза Балулі вивів “Металіст” уперед (2:1). Таким чином перший представник УПЛ не зумів подолати даний етап Кубку України.
Склади команд:
“Металіст”: Каневцев, Романюк, Мізюк, Сарапій (Демченко, 46), Танковський (Поступаленко, 58), Фомін (Балулі, 46), Пейшото, Порох, Шопін, Підлепенець (Харріс, 58), Танчик.
“Десна”: Мисак, Жук (Безбородько, 77), Селін, Ковтун, Картушов, Домбровський, Завійський, Калітвінцев, Болбат (Арвеладзе, 56), Волошин (Тотовицький, 56), Дегтярьов (Будківський, 56).
Доповнення
“Металіст” є лідером Першої ліги — 25 очок після дев’яти матчів. “Десна” йде на третьому місці в УПЛ — 16 очок після восьми зіграних турів.