Переживший карантин в Китае: “Думал, что везде будет полиция, потому что насмотрелся русских новостей”

КИЕВ. 27 марта. УНН. Пандемия коронавируса закрыла дома уже треть населения земли и продолжает менять привычный образ жизни. Эпицентры эпидемии, которая пришла из Китая сегодня переместились в Италию. Францию, Испанию и США. Тем временем, Китай постепенно начинает оживать после двухмесячного эпидемиологического режима. УНН связался с очевидцем в Пекине: Дэвид Луцык родом из Киева, он учится и работает в Китае. В разговоре с нами, он поделился, как жилось во время китайского карантина.

— Что сейчас происходит в Пекине после карантина? Остается еще какой-то общий режим?

— Да, я сейчас в Пекине, в столице Поднебесной. У нас карантин длился два месяца. Мы сидели дома, в жилых комплексах, потому что в Китае поделено на жилые комплексы — нет отдельно дома. Все под охраной. Допустим, ты хочешь выйти на улицу у тебя должен быть пропуск и маска, иначе тебя не выпустят.

Пропуск для прохода в жилой комплекс

— Это государственная охрана?

— Это охрана комплекса, но у них распоряжения, чтобы все выходили в масках, чтобы все возвращались в масках. У каждого (жильца — ред.) должен быть пропуск. Раньше же пропусков не было, а теперь из-за вируса они появились. Это для того, чтобы ты не приглашал гостей в дом в течение двух месяцев. В гости не придешь — тебя не пропустят. Офисы — тоже закрыты. Но, такие люди, как программисты, думаю, они работают. Нельзя находится в общественных местах. Хотя, допустим, некоторые рестораны — открыты — Burger King, McDonalds — вот это все. Никогда не было такого, как рассказывали, что прилавки пустые. Ни разу такого не было.

— Была паника?

— Нет. Паники не было. Видео, где якобы, люди дрались за еду — это какой-то фейк. В Пекине ни разу не было ни одного пустого прилавка. Разве что, первую неделю карантина хлеба не было. Но китайцы, в принципе, хлеба не едят. Не было никакой паники, ни драк, ничего. Государство сказало “сидите дома” в январе, вот все сели и сидели. Никто не выходил — ни машины, ни человека. В аптеку разве, что выходили. И метро реально было пустым — некоторые ветки метро ездили. На самом деле, количество зараженных очень малое: 1,5 миллиарда китайцев 80 тысяч заразилось — это очень мало. Ни у кого из моих знакомых нет кого-то, кто бы переболел коронавирусом. Вся фишка в страхе, а не в коронавирусе. Но, китайцы не паниковали, у них не было страха: им сказали сидеть дома, вот они и сидели. Но, как я слышал недавно, возможно, мы не выйдем до июля на работу, потому что во всем мире хуже стало.

— С какими конкретно мерами столкнулись люди во время карантина?

— Транспорт, например, не ограничивали. Единственное, может, периодичность. Метро никогда не закрывали, аэропорты — тоже не закрывали.

— Как правительство взаимодействовало с населением во время карантина?

— Китайцы очень доверяют правительству. Наверное, единственная страна в мире так серьёзно относится (к тому, что говорят власти — ред.). Когда начался карантин, у меня уже была неделя выходных на работе. Сначала нам объясняли работодатели, потом в университете объявили, что мы не начнем учебу в марте. Потому, что семестр здесь начинается в марте. Потом я начал получать смс-ки от телефонного оператора: “не выходите на улицы”, “начался карантин”, “надевайте маску”, “мойте руки” и так далее. Мы знали о коронавирусе еще в декабре. У него еще не было названия какого-то, но мы знали, что распространяется какой-то вирус. Но, китайцы сразу предупредили своих людей. Они сразу заблокировали Ухань, они не думали, что подумает народ, что скажет. Они приняли решение и сделали это. Это Китай — здесь все строже.

— Полиция как-то реагировала на нарушителей карантина — кто без масок, например?

— Вот в Пекине такого ни разу я не видел. В принципе, тут вообще и полицейские не ходят. Везде — камеры. Даже во время карантина, когда я выходил — ни одного полицейского. Я думал, что везде будет все закрыто, и везде будет полиция, потому что насмотрелся русских новостей. Я вышел, смотрю — все спокойно. Все спокойно, потому что — везде камеры. Китайцы боятся камер. Они, когда документы делают — всегда лицо сканируют. Поэтому, здесь за всем следят камеры. Сейчас вообще поставили камеры, которые проверяют температуру тела.

— Как это работает?

— Люди ходят и она показывает температуру. Например, 20 человек и она все видит, сканирует их.

— То, есть если даже человек не обратился к врачу, то такая камера этого человека вычислит и выдернет и всех, кто рядом находился?

— Да. Я это заметил, когда в метро заходи недавно. Я привык снимать кепку, чтобы мне температуру померили. Я подхожу, а мне говорят, мол — нет, у нас камера стоит. Это называется “термокамера”.

— Вам сразу начали все объяснять?

— Да. Даже в начале января нам начали все объяснять: если есть симптомы, какие-то, кашель или еще что-то, то разу надо обратиться к врачу. В Пекине тогда вообще случаев не было. Все началось в Ухане и те, кто прилетели и завезли. В Пекине было очень мало случаев — где-то 500 зараженных, из них 370 — выздоровели. Сейчас, например, 92 зараженных. Неделю назад было 80 и эти 12 появились из-за того, что китайцы вернулись из Италии и они привезли вирус в Пекин, в Гуанчжоу и в Шанхай. Туда, где международные аэропорты находятся. В общем, вирус в Китае на нуле.

— Была информация, что в Китае молниеносно построили больницы для пациентов с коронавирусом? Действительно ли это было так быстро?

— Да. Я, например, здесь не видел даже разбитых дорог. Если появляется трещина — на утро — нет трещины. И они сказали, что построят за 10 дней больницу. Сперва обещали за 6 дней, но построили за 10. Это везде было в китайских СМИ, видео в Tik-tok, везде. И, в общем, да, они построили две больницы и сразу же начали принимать больных.

— В Украине сейчас очень много фейков на тему коронавируса. Есть ли в Китай наплыв токсичной информации, в связи с эпидемией?

— Да, были фейковые новости, особенно в первые две недели. Нам рассылали смс-ки в нашем чате, что будут летать вертолёты и что-то разбрызгивать. Но, сейчас у нас в Wechat — все через этот сервис происходит — так там есть раздел “фейковые новости” и там много объясняют.

— В Украине сейчас такое.

— Ну вот это с Китая пришло.

— Как сейчас Китай возвращается к активной жизни?

— Карантин прекращен и люди уже гуляют, без масок гуляют. Люди уже выходят с семьями, на велосипедах катаются. Я, например, уже гуляю без маски, надеваю только, когда в транспорт захожу.