Пережити карантин в Китаї: "Думав, що скрізь буде поліція, тому що надивився російських новин"

КИЇВ. 27 березня. УНН. Пандемія коронавірусу закрила в помешканнях вже третину населення землі і продовжує змінювати звичний спосіб життя. Епіцентри епідемії, яка прийшла з Китаю сьогодні перемістилися в Італію. Францію, Іспанію і США. Тим часом, Китай поступово починає оживати після двомісячного епідеміологічного режиму. УНН зв'язався з очевидцем в Пекіні: Девід Луцик родом з Києва, він вчиться і працює в Китаї. У розмові з нами, він поділився, як жилося під час китайського карантину.

- Що зараз відбувається в Пекіні після карантину? Залишається ще якийсь загальний режим?

- Так, я зараз в Пекіні, в столиці Піднебесної. У нас карантин тривав два місяці. Ми сиділи вдома, в житлових комплексах, тому що в Китаї поділено на житлові комплекси - немає окремо будинку. Все під охороною. Припустимо, ти хочеш вийти на вулицю у тебе повинен бути пропуск і маска, інакше тебе не випустять.

Пропуск для проходу до житлового комплексу

- Це державна охорона?

- Це охорона комплексу, але у них розпорядження, щоб усі виходили в масках, щоб всі поверталися в масках. У кожного (мешканця - ред.) повинен бути пропуск. Раніше ж пропусків не було, а тепер через вірус вони з'явилися. Це для того, щоб ти не запрошував гостей у будинок протягом двох місяців. В гості не прийдеш - тебе не пропустять. Офіси - теж закриті. Але, такі люди, як програмісти, думаю, вони працюють. Не можна знаходиться в громадських місцях. Хоча, скажімо, деякі ресторани - відкриті - Burger King, McDonalds - ось це все. Ніколи не було такого, як розповідали, що прилавки порожні. Жодного разу такого не було.

- Була паніка?

- Ні. Паніки не було. Відео, де нібито, люди билися за їжу - це якийсь фейк. У Пекіні жодного разу не було жодного порожнього прилавка. Хіба що, перший тиждень карантину хліба не було. Але китайці, в принципі, хліба не їдять. Не було ніякої паніки, ні бійок, нічого. Держава сказала "сидіть вдома" в січні, ось всі сіли і сиділи. Ніхто не виходив - ні машини, ні людини. В аптеку хіба, що виходили. І метро реально було порожнім - деякі гілки метро їздили. Насправді, кількість заражених дуже мала: з 1,5 мільярда китайців 80 тисяч заразилося - це дуже мало. Ні у кого з моїх знайомих немає когось, хто б перехворів коронавірусом. Вся фішка в страху, а не в коронавірусі. Але, китайці не панікували, у них не було страху: їм сказали сидіти вдома, ось вони і сиділи. Але, як я чув нещодавно, можливо, ми не вийдемо до липня на роботу, тому що у всьому світі гірше стало.

- З якими конкретно заходами зіткнулися люди під час карантину?

- Транспорт, наприклад, не обмежували. Єдине, може, періодичність. Метро ніколи не закривали, аеропорти - теж не закривали.

- Як уряд взаємодіяв з населенням під час карантину?

- Китайці дуже довіряють уряду. Напевно, єдина країна в світі так серйозно ставиться (до того, що говорить влада - ред.). Коли почався карантин, у мене вже був тиждень вихідних на роботі. Спочатку нам пояснювали роботодавці, потім в університеті оголосили, що ми не почнемо навчання в березні. Тому, що семестр тут починається в березні. Потім я почав отримувати смс-ки від телефонного оператора: "не виходьте на вулицю", "почався карантин", "надягайте маску", "мийте руки" і так далі. Ми знали про коронавірус ще в грудні. У нього ще не було назви якоїсь, але ми знали, що поширюється якийсь вірус. Але, китайці відразу попередили своїх людей. Вони відразу заблокували Ухань, вони не думали, що подумає народ, що скаже. Вони прийняли рішення і зробили це. Це Китай - тут все суворіше.

- Поліція якось реагувала на порушників карантину - хто без масок, наприклад?

- Ось в Пекіні такого жодного разу я не бачив. В принципі, тут взагалі і поліцейські не ходять. Скрізь - камери. Навіть під час карантину, коли я виходив - жодного поліцейського. Я думав, що скрізь буде все закрито, і всюди буде поліція, тому що надивився російських новин. Я вийшов, дивлюся - все спокійно. Все спокійно, тому що - всюди камери. Китайці бояться камер. Вони, коли документи роблять - завжди обличчя сканують. Тому, тут за всім стежать камери. Зараз взагалі поставили камери, які перевіряють температуру тіла.

- Як це працює?

- Люди ходять і вона показує температуру. Наприклад, 20 людей і вона все бачить, сканує їх.

- Це, тобто якщо навіть людина не звернулася до лікаря, то така камера цю людину вирахує і висмикне і всіх, хто поруч знаходився?

- Так. Я це помітив, коли в метро заходив недавно. Я звик знімати кепку, щоб мені температуру поміряли. Я підходжу, а мені кажуть, мовляв - не треба, у нас камера вимірює. Це називається "термокамера".

- Вам відразу почали все пояснювати?

- Так. Навіть на початку січня нам почали все пояснювати: якщо є симптоми, якісь, кашель або ще щось, то разу треба звернутися до лікаря. У Пекіні тоді взагалі випадків не було. Все почалося в Ухані і ті, хто прилетіли і завезли. У Пекіні було дуже мало випадків - десь 500 заражених, з них 370 - одужали. Зараз, наприклад, 92 заражених. Тиждень тому було 80 і ці 12 з'явилися через те, що китайці повернулися з Італії і вони привезли вірус в Пекін, в Гуанчжоу і в Шанхай. Туди, де міжнародні аеропорти знаходяться. Загалом, вірус в Китаї на нулі.

- Була інформація, що в Китаї блискавично побудували лікарні для пацієнтів з коронавірусом? Чи справді це було так швидко?

- Так. Я, наприклад, тут не бачив навіть розбитих доріг. Якщо з'являється тріщина - на ранок - немає тріщини. І вони сказали, що побудують за 10 днів лікарню. Спершу обіцяли за 6 днів, але побудували за 10. Це всюди було в китайських ЗМІ, відео в Tik-tok, всюди. І, загалом, так, вони побудували дві лікарні та відразу ж почали приймати хворих.

- В Україні зараз дуже багато фейків на тему коронавірусу. Чи є в Китай наплив токсичною інформації, в зв'язку з епідемією?

- Так, були фейкові новини, особливо в перші два тижні. Нам розсилали смс-ки в нашому чаті, що літатимуть вертольоти і щось розбризкуватимуть. Але, зараз у нас в Wechat - все через цей сервіс відбувається - так там є розділ "фейкові новини" і там багато пояснюють.

- В Україні зараз таке.

- Ну ось це з Китаю прийшло.

- Як зараз Китай повертається до активного життя?

- Карантин припинено і люди вже гуляють, без масок гуляють. Люди вже виходять з сім'ями, на велосипедах катаються. Я, наприклад, вже гуляю без маски, надягаю тільки, коли в транспорт заходжу.