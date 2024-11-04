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Перевес голосов диаспоры в молдавских выборах: самая высокая явка за рубежом зафиксирована в Италии, Франции и России

Киев  •  УНН

12:58 • 1610 просмотра

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На зарубежных избирательных участках Молдовы проголосовали почти 330 тысяч избирателей, установив исторический рекорд. Самая высокая активность зафиксирована в Италии, Франции и РФ, где 55% избирателей составляли женщины.

На 231 избирательном участке, образованном за границей республики Молдова, конституционным правом голоса воспользовались рекордные почти 330 тыс. избирателей.

Пишет УНН со ссылкой на RFI.

На выборах в Молдове, в диаспоре был зафиксирован исторический рекорд - на избирательные участки пришли более 329 тысяч избирателей.

На 231 избирательном участке, созданном за рубежом, в том числе на 3 участках для голосования по почте, 329 775 избирателей реализовали свое конституционное право голоса

 - информирует Radio France internationale.
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Самый высокий показатель участия в голосовании за рубежом зафиксирован на избирательных участках в Брешии, Бухаресте, Падуе, Париже, Виченце, Вильнев-Сен-Жорже, Венеции, Вероне и Москве.

Почти 55% избирателей - женщины;

45 процентов - мужчины. 

Справка

Избирательное законодательство предусматривает, что второй тур выборов Президента признается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 20% лиц, зарегистрированных в избирательных списках. По предварительным данным, в воскресных выборах приняли участие 1 699 945 избирателей, или 54,34% избирателей.

При этих условиях ЦИК подтверждает действительность голосования.

Напомним,

По предварительным результатам ЦИК, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове с 55,41% голосов. В выборах приняли участие 1,7 млн избирателей, значительную роль сыграла диаспора.

Победа Санду в Молдове: в ЦПД СНБО объяснили, почему это важно для Украины4 ноября 2024, 08:58 • 14479 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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