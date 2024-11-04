Перевес голосов диаспоры в молдавских выборах: самая высокая явка за рубежом зафиксирована в Италии, Франции и России
Киев • УНН
На зарубежных избирательных участках Молдовы проголосовали почти 330 тысяч избирателей, установив исторический рекорд. Самая высокая активность зафиксирована в Италии, Франции и РФ, где 55% избирателей составляли женщины.
На 231 избирательном участке, образованном за границей республики Молдова, конституционным правом голоса воспользовались рекордные почти 330 тыс. избирателей.
Пишет УНН со ссылкой на RFI.
На выборах в Молдове, в диаспоре был зафиксирован исторический рекорд - на избирательные участки пришли более 329 тысяч избирателей.
На 231 избирательном участке, созданном за рубежом, в том числе на 3 участках для голосования по почте, 329 775 избирателей реализовали свое конституционное право голоса
Самый высокий показатель участия в голосовании за рубежом зафиксирован на избирательных участках в Брешии, Бухаресте, Падуе, Париже, Виченце, Вильнев-Сен-Жорже, Венеции, Вероне и Москве.
Почти 55% избирателей - женщины;
45 процентов - мужчины.
Справка
Избирательное законодательство предусматривает, что второй тур выборов Президента признается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 20% лиц, зарегистрированных в избирательных списках. По предварительным данным, в воскресных выборах приняли участие 1 699 945 избирателей, или 54,34% избирателей.
При этих условиях ЦИК подтверждает действительность голосования.
Напомним,
По предварительным результатам ЦИК, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове с 55,41% голосов. В выборах приняли участие 1,7 млн избирателей, значительную роль сыграла диаспора.
Победа Санду в Молдове: в ЦПД СНБО объяснили, почему это важно для Украины4 ноября 2024, 08:58 • 14479 просмотров