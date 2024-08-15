Перевела в фонд Razom for Ukraine около 50 долларов: в рф к 12 годам тюрьмы приговорили балерину из США

Суд в рф приговорил балерину из США Ксению Карелину, которая является уроженкой Свердловской области россии, к 12 годам тюрьмы по статье "госизмена" за то, что она перевела в украинский фонд Razom for Ukraine около 50 долларов со своего американского счета. В феврале 2024 года ее задержали в Екатеринбурге. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в рф осудили за госизмену 33-летнюю уроженку свердловской области Ксению Карелину, которая жила в Лос-Анджелесе и занималась там балетом.

"После начала войны в Украине она перевела в украинский фонд Razom for Ukraine около 50 долларов со своего американского счета. В феврале 2024 года ее задержали в Екатеринбурге, куда она приехала к родственникам. Девушку обвинили в госизмене. Дело рассматривали в закрытом режиме", - пишет издание.

Напомним

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