Подавляющее большинство украинцев не осуждает беженцев от войны - опрос

Детали

Социологи сформулировали, кроме общего отношения к украинским беженцам в Европе, также 4 более детализированные сценарии-категории беженцев, а именно отношение к:



«38-летней женщине, имеющей несовершеннолетнего ребенка. Они уехали в Европу, а ее муж остался в Украине»;



«25-летней девушки, которая не замужем и не имеет детей и уехала в Европу»;



«72-летнего профессора, который на момент вторжения находился в Европе по личным обстоятельствам и продолжил оставаться там»;



«31-летнего мужчины, который сам живет в Украине, но время от времени работает в Польше. К моменту вторжения был в Польше и решил пока не возвращаться, а продолжить работать в Польше».



Цитата

«В случае всех сценариев отношение к украинским беженцам в Европе достаточно нормально / положительно. Так, 75-90% украинцев, которые сейчас находятся на территории Украины, относятся «с пониманием и не осуждают» их. На общем уровне (отношение в целом к беженцам) 90% имеют нормальное / положительное отношение при только 5% осуждающих их», – говорится в результате опроса.

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Отмечается, что вместе с этим все-таки есть дифференциация отношения в зависимости от «дополнительных фактов» о конкретной категории беженцев.

Самое лучшее отношение имеет место к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужчины остались в Украине. В этом случае соотношение отношения не осуждают/осуждают – 90% к 6% практически полностью соответствует отношению к беженцам в целом. Скорее всего, когда респонденты слышат «украинские беженцы в Европе», то чаще всего у них появляется образ именно женщины с ребенком;

Несколько хуже отношение, если «убрать» из описания несовершеннолетних детей. Так, в случае просто женщин без детей соотношение отношения становится 87% к 9%;

«Далее, если мы начинаем говорить о мужчинах, то отношение тоже становится хуже. Даже если мы говорим о мужчине пожилого возраста, который до вторжения находился в Европе, то соотношение 83% к 10%; относительно то же самое плохое отношение (среди изучаемых категорий), если мы говорим о молодом человеке, который на момент вторжения был в Европе и там остался. В этом случае не осуждают 75%, осуждают – 19%», - отмечается в результате опроса.

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Кроме того, заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что по результатам опросов большинство украинских беженцев хотели бы вернуться в Украину.

«Украинское общество само должно быть очень заинтересовано в том, чтобы в определенный момент беженцы могли вернуться, ведь кроме того, что это наши сограждане, заслуживающие вернуться домой, это также вопрос послевоенного демографического потенциала страны», - сказал он.

Однако он отметил, что кроме безопасных и социально-экономических условий возвращения актуальной может стать проблема преодоления негативного отношения оставшихся и сейчас проживающих на территории Украины к тем, кто выехал за границу.

Справочно

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» 7-13 сентября 2022 года. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.