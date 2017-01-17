Переселенку будут судить за незаконное получение госпомощи в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Днепропетровской области будут судить переселенку, которая, скрывая 50-тысячный депозитный счет, незаконно получала от государства денежную помощь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, женщина, переселившись в г. Днепр, заполнила заявление в Управление труда и социальной защиты населения о предоставлении ей ежемесячного пособия для покрытия расходов на проживание, имея открытый депозит в 50 тыс. грн в одном из банков. При этом, зная, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет, последняя скрыла этот факт и внесла в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 года незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн.
Всего же по фактам незаконного получения пособия переселенцами органами прокуратуры Днепропетровской области начато 27 уголовных производств, в которых 16 лицами сообщено о подозрении; в государственный бюджет уже возмещено 1,4 млн. грн. незаконно полученных выплат.