Переселенку судитимуть за незаконне отримання держдопомоги на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Дніпропетровщині ссудитимуть переселенку, яка, приховуючи 50-тисячний депозитний рахунок, незаконно отримувала від держави грошову допомогу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, жінка, переселившись у м. Дніпро, заповнила заяву до Управління праці та соціального захисту населення про надання їй щомісячної допомоги для покриття витрат на проживання, маючи відкритий депозит у 50 тис. грн в одному з банків. При цьому, достовірно знаючи, що за наявності таких грошових коштів на банківському рахунку підстав для отримання державної допомоги немає, остання приховала цей факт та внесла до заяви недостовірні відомості, через що протягом лютого-липня 2016 року незаконно отримала від держави 5,5 тис. грн.
Всього ж за фактами незаконного отримування грошової допомоги переселенцями органами прокуратури Дніпропетровщини розпочато 27 кримінальних проваджень, в яких 16 особами повідомлено про підозру; до державного бюджету вже відшкодовано 1,4 млн грн. незаконно отриманих виплат.