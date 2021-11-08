Победа над "Колоссом" вывела "Шахтер" в лидеры УПЛ

Детали

Начало встречи выдалось несколько сумбурным: хозяева пытались угрожать ударами издали, а гости больше комбинировали через фланги. Быстро открыть счет "оранжево-черным" помог стандарт: на 14-й минуте Марлос заработал штрафной, Патрик выполнил навес, а Николай Матвиенко, опередив соперника, в касание переправил мяч в сетку - 0:1. Ковалевке ответили ударом Богданова в руки Трубину и неточной попыткой Лысенко. Однако уже на 25-й минуте "Шахтер" забил второй гол: Бондаренко отличным пасом вывел к воротам Фернандо, который отправил мяч в дальний угол.

Гости атаковали дальше: острыми были фланговые проходы Додо и Исмаили, а Соломон с хорошей позиции пробил чуть неточно. Однако незадолго до перерыва "Колос" сумел отличиться, когда после верховой борьбы Витао и Лысенко мяч отскочил к Ильину, и тот остро пробил в самый угол. После перерыва за "Шахтер" успел еще отличиться Мудрик - 1:3.

Дополнение

"Шахтер" вышел на первое место в таблице УПЛ, опережая "Динамо" благодаря лучшей разнице голов. Теперь в клубном футболе наступает пауза (по 35 баллов).