Перемога над "Колосом" вивела "Шахтар" у лідери УПЛ

Деталі

Початок зустрічі видався дещо сумбурним: господарі намагалися загрожувати ударами здалеку, а гості більше комбінували через фланги. Швидко відкрити рахунок "оранжево-чорним" допоміг стандарт: на 14-й хвилині Марлос заробив штрафний, Патрік виконав навіс, а Микола Матвієнко, випередивши суперника, в дотик переправив м'яч до сітки – 0:1. Ковалівці відповіли ударом Богданова в руки Трубіну і неточною спробою Лисенка. Однак уже на 25-й хвилині "Шахтар" забив другий гол: Бондаренко відмінним пасом вивів до воріт Фернандо, який відправив м’яч у дальній кут.

Гості атакували далі: гострими були флангові проходи Додо та Ісмаїлі, а Соломон з гарної позиції пробив трохи невлучно. Однак незадовго до перерви "Колос" зумів відзначитись, коли після верхової боротьби Вітао й Лисенка м'яч відскочив до Ільїна, і той гостро пробив у самісінький кут. Після переви за "Шахтар" встиг ще відзначитися Мудрик – 1:3.

Доповнення

"Шахтар" вийшов на перше місце в таблиці УПЛ, випереджаючи "Динамо" завдяки кращій різниці голів. Тепер у клубному футболі настає пауза (по 35 балів).