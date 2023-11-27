Перемирие между Израилем и ХАМАС может быть продлено, если палестинское формирование вернет десятки заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе - премьер-министр Катара

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил о более 40 израильтянах, которые удерживаются в Газе, а также отметил, что перемирие может быть продлено, если ХАМАС сможет использовать паузу в конфликте, чтобы найти этих заложников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Шейх Мохаммед заявил, что Израиль предоставил Катару список из более чем 90 женщин и детей, захваченных во время разрушительной атаки ХАМАС 7 октября, в результате которой, по данным израильских официальных лиц, погибло около 1200 человек. Около 240 заложников были захвачены и вывезены обратно в контролируемую ХАМАС Газу. Среди других заложников - израильские солдаты и пожилые гражданские лица.

При этом, он указал, что ХАМАС сообщил Катару, что якобы боевики организации не захватывали мирных жителей, обвинив в этом других боевиков и палестинцев, которые свирепствовали на юге Израиля после того, как вооруженное формирование прорвало израильские барьеры безопасности вокруг Газы.

По словам шейха Мохаммеда, во время заключения соглашения об освобождении заложников было договорено об освобождении 50 женщин и детей, поскольку именно такое количество, по словам Хамаса, он смог обеспечить.

В воскресном заявлении ХАМАС заявил, что стремится продлить перемирие, увеличив количество "освобожденных из заключения". Но группировка не уточнила, идет ли речь о заложниках в Газе, или о палестинцах в израильских тюрьмах.

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Шейх Мохаммед сказал, что "Палестинский исламский джихад", другая боевая фракция в Газе, координирует свои действия с ХАМАС по освобождению заложников.

С нашей точки зрения, мы хотим, чтобы эта война прекратилась, чтобы найти решение для решения проблем, которые они [Израиль] имеют, но до этого времени единственная готовность вести переговоры о любой паузе или прекращении огня ... связана с заложниками... связана с заложниками. (...) Если дела пойдут в правильном направлении, мы сможем начать переговоры о другой категории [заложников] сообщил премьер-министр Катара

Дополнение

Катар считает вряд ли достижимым уничтожение террористической организации ХАМАС, которое Израиль назвал целью войны.

Хамас не удастся уничтожить так легко. Независимо от того, согласны мы с этим или нет, он является частью общества в Газе, а также на Западном берегу заявил премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, по словам премьер-министра Катара, настало время "нам как региону выполнить свой долг - и Израилю выполнить свой долг сделать мир возможным".

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