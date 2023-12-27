Переговоры, которые предлагает рф, - это наша капитуляция - Данилов

российский диктатор владимир путин не готов ни к каким переговорам. Переговоры, которые предлагает российская федерация - это украинская капитуляция. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Ни к каким переговорам переговоров путин не готов. путин или его окружение делают эти заявления, чтобы чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к к переговорам. Но вы знаете четко позицию нашего президента: есть 10 пунктов Формулы мира Владимира Зеленского. Читайте внимательно, там все написано. Потому что переговоры, которые предлагает российская федерация, довольно простые, - это наша капитуляция - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не может себе позволить капитулировать перед россией.

Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе - отметил Данилов.

Дополнение

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что россия действительно хотела бы быстрее закончить полномасштабное вторжение, которое начала. Однако для Украины главный вопрос - на каких условиях. Так он прокомментировал статью в The New York Times о том, что российский диктатор владимир путин якобы посылает сигналы Западу о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры. При этом путин не собирается уступать даже метром оккупированной территории.

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