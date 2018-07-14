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Перед смертельным ДТП глава РГА на Закарпатье совершил еще одну аварию - Москаль

Перед смертельным ДТП глава РГА на Закарпатье совершил еще одну аварию - Москаль

Киев  •  УНН

 • 11390 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Перечинской райгосадминистрации перед совершением смертельного ДТП на Закарпатье попал в еще одну аварию, но его отпустили. Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает УНН.

"В пятницу (13.07) в 21:08, то есть за час до смертельного ДТП в Перечине, в Перечинское отделения полиции поступило сообщение, что в селе Ворочево по улице Главной произошло дорожно-транспортное происшествие - председатель Перечинской РГА В.Олефир за рулем внедорожника Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.

По информации с сайта, "на место выехала полиция и, увидев, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его из-за того, что в результате аварии не было пострадавших".

Отмечается, что Геннадий Москаль поручил начальнику Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роману Стефанишину срочно провести служебное расследование по данному факту, установить, кто выезжал на место происшествия, уволить этих людей за халатное исполнение служебных обязанностей, а материалы расследования передать в прокуратуру.

При этом начальник местной полиции Роман Стефанишин опроверг информацию о том, что за час до смертельного ДТП полиция останавливала голову Перечинской РГА.

"Информация о том, что за час до ДТП полиция останавливала голову Перечинской РГА, не соответствует действительности... В тот вечер... действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района. На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет. Сегодня по данному факту начата служебная проверка, правоохранители разыскали заявителя и пригласили его для выяснения всех обстоятельств в ГУ НП в Закарпатской области. Мужчину опросили, он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с головой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - отметил Стефанишин.

Как сообщал УНН, глава Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.

Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.

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