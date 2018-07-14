Перед смертельною ДТП керівник РДА на Закарпатті скоїв ще одну аварію - Москаль

"У п’ятницю (13.07) о 21:08, тобто за годину до смертельної ДТП в Перечині, у Перечинське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Ворочово по вулиці Головній сталася дорожньо-транспортна пригода – голова Перечинської РДА В.Олефір за кермом позашляховика Jeep Cherokee зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109", - йдеться у повідомленні.

За інформацією з сайту, "на місце виїхала поліція й, побачивши, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп’яніння, відпустила його через те, що внаслідок аварії не було потерпілих".

Зазначається, що Геннадій Москаль доручив начальнику Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роману Стефанишину терміново провести службове розслідування за цим фактом, встановити, хто виїжджав на місце пригоди, звільнити цих людей за халатне виконання службових обов’язків, а матеріали розслідування передати в прокуратуру.

При цьому начальник місцевої поліції Роман Стефанишин спростував інформацію про те, що за годину до смертельної ДТП поліція зупиняла голову Перечинської РДА.

"Інформація про те, що за годину до ДТП поліція зупиняла голову Перечинської РДА, не відповідає дійсності... Того вечора... дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочово Перечинського району. На місце події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій не має. Сьогодні за цим фактом розпочато службову перевірку, правоохоронці розшукали заявника та запросили його для з'ясування всіх обставин до ГУ НП в Закарпатській області. Чоловіка опитали, він письмово підтвердив, що відмовився від допомоги поліції того вечора. Тому група реагування патрульної поліції не працювала з головою Перечинської РДА та не фіксувала факту його алкогольного сп'яніння", - зазначив Стефанишин.

Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.

Прокурор Закарпатської області повідомив голові РДА про підозру.