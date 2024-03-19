Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

Министерство обороны Соединенных Штатов во вторник 19 марта запустило интернет-сайт, на котором можно отслеживать американское оружие и оборудование, переданные Украине. Об этом пишут американские СМИ, передает УНН.

Детали

Новый веб-сайт, запущенный в координации с Генеральным инспектором Государственного департамента США и Агентством США по международному развитию, появился на фоне того, что республиканцы Конгресса продолжают задерживать новое финансирование для Украины и сомневаются, ведется ли надлежащий учет оружия, поставляемого в Украину.

Веб-страница называется Ukraine Oversigh.

Здесь представлена информация о работе 20 американских агентств по надзору, известных как Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной. В частности, они следят за тем, чтобы предоставленную помощь использовали по назначению, и предупреждают возможные махинации и злоупотребления.

На веб-сайте есть страница приветствия, дополненная видео, где описаны усилия Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной и объяснены предпосылки создания надзорного проекта.

Представители Министерства обороны, штата и USAID выразили важность подотчетности и прозрачности в отношении такой помощи, включая ожидания, что персонал OIG, который сейчас работает на местах за пределами Посольства США в Киеве, будет немедленно уведомлен об обвинениях в том, что средства и оборудование США были использованы не по назначению или подверглись другим неправомерным действиям. Мы будем продолжать обновлять этот веб-сайт самой новой информацией о независимом надзоре за помощью Соединенных Штатов для Украины. - говорится в комментарии на сайте.

На веб-сайте также содержится контактная информация для сообщений о любых фактах мошенничества, расточительства или злоупотреблений, связанных с помощью Украине.

Республиканцы давно поднимали вопрос о миллиардах долларов, направляемых в Украину, включая то, существует ли надлежащий надзор. Офис Storch обнаружил некоторые проблемы с отслеживанием помощи Украине, но не обнаружил явных проблем, связанных с расточительством, мошенничеством или злоупотреблением.

Диана Шоу, исполняющая обязанности генерального инспектора Государственного департамента, сказала, что "надзор за Украиной является приоритетом номер один", приветствуя новый веб-сайт как новый инструмент, "чтобы держать американских налогоплательщиков в курсе".