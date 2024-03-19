Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  105346 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  113211 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  183996 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141743 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134070 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132430 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191901 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191057 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  393209 просмотра

Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

Министерство обороны США запустило веб-сайт под названием "Надзор за Украиной", чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность американского оружия и помощи, направляемой в Украину, и снять беспокойство республиканцев относительно надзора за ней.

Война •   •  10276 просмотра
Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек

19 марта 2024 года рф 30 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.

Война •   •  10647 просмотра
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек

В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"

В российской курской области после взрывов началось временное отключение электроэнергии. российский губернатор отчитывается об "успешной" работе ПВО.

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В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"

Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия: Зеленский о результатах Рамштайн-20

Украина анонсировала новые оборонные пакеты с дефицитной артиллерией, противовоздушной обороной, беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы после продуктивной встречи в Рамштайн со странами-партнерами.

Война •   •  17239 просмотра
Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия: Зеленский о результатах Рамштайн-20

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Весеннее равноденствие знаменует астрологический новый год, время возрождения и позитивной энергии.

Общество •   •  41696 просмотра
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

В российском курске и белгороде "хлопок": что известно

В российских городах курск и белгород сообщалось о взрывах и работе противовоздушной обороны, а губернаторы призвали жителей укрыться из-за ракетной угрозы.

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В российском курске и белгороде "хлопок": что известно

За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

За время оккупации Крыма 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, который также опубликовал список пропавших без вести.

Война •   •  17384 просмотра
За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

После 20-й встречи в Рамштайн Украина получит от стран-партнеров артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и беспилотники, которые помогут ей защититься от российской агрессии.

Война •   •  17388 просмотра
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который "подойдет нашим войскам" для потенциальных наступательных операций.

Война •   •  19550 просмотра
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Министерство обороны Франции опровергло российские заявления о якобы неизбежном развертывании французских войск в Украине, назвав их систематической дезинформацией, которую использует россия.

Война •   •  18167 просмотра
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине