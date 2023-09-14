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Пентагон планирует создать команду, чтобы проводить мониторинг использования помощи США в Украине

Пентагон планирует создать команду, чтобы проводить мониторинг использования помощи США в Украине

Киев • УНН

 • 279853 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. Такое решение вызвано тем, что все больше законодателей призывают усилить надзор за тем, как используются деньги, пишет CNN, передает УНН.

Детали 

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов. 

По словам пресс-секретаря Меган Рид, это первый раз, когда генеральный инспектор будет иметь персонал в Украине после вторжения россии в феврале 2022 года.

Издание пишет, что Пентагон улучшил свою способность контролировать передачу оружия и оборудования в Украину через атташе по вопросам обороны в Киеве и создание Группы содействия безопасности в Украине, но военным было трудно эффективно контролировать поставки, когда началась война.

В отчете генерального инспектора Министерства обороны, который получил CNN, говорится, что способность США контролировать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с «проблемами» из-за ограниченного присутствия США. В течение первых шести месяцев войны Управление оборонного сотрудничества-Киев «не смогло провести необходимый [мониторинг конечного использования]» военной техники, предоставленной Украине. 

В отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивается, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования в первые месяцы войны. Преступники, волонтеры и торговцы оружием в Украине пытались похитить часть оружия и оборудования, предоставленных Западом, прежде чем их изъяла украинская разведка, говорится в отчете.

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Дополнение 

Издание отмечает, что создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине. Недавно администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой о предоставлении дополнительной помощи на 24 миллиарда долларов, в том числе на 13 миллиардов долларов на безопасность, поскольку президент и другие высокопоставленные чиновники администрации пообещали продолжать помощь США «столько, сколько потребуется».

Но все более скептически настроенные республиканцы подняли вопрос о том, насколько двупартийная поддержка существует для таких значительных сумм помощи. Все больше республиканцев начали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов на Украину и призывали к большему контролю.

Призывы республиканцев к усилению контроля не являются единодушными. Лидер Сената Республиканской партии Митч Макконнелл заявил во вторник, что уже есть «беспрецедентная информация о том, как почти 30 типов западных систем вооружения и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера».

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