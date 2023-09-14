Пентагон планирует создать команду, чтобы проводить мониторинг использования помощи США в Украине

Детали

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря Меган Рид, это первый раз, когда генеральный инспектор будет иметь персонал в Украине после вторжения россии в феврале 2022 года.

Издание пишет, что Пентагон улучшил свою способность контролировать передачу оружия и оборудования в Украину через атташе по вопросам обороны в Киеве и создание Группы содействия безопасности в Украине, но военным было трудно эффективно контролировать поставки, когда началась война.

В отчете генерального инспектора Министерства обороны, который получил CNN, говорится, что способность США контролировать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с «проблемами» из-за ограниченного присутствия США. В течение первых шести месяцев войны Управление оборонного сотрудничества-Киев «не смогло провести необходимый [мониторинг конечного использования]» военной техники, предоставленной Украине.

В отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивается, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования в первые месяцы войны. Преступники, волонтеры и торговцы оружием в Украине пытались похитить часть оружия и оборудования, предоставленных Западом, прежде чем их изъяла украинская разведка, говорится в отчете.

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Дополнение

Издание отмечает, что создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине. Недавно администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой о предоставлении дополнительной помощи на 24 миллиарда долларов, в том числе на 13 миллиардов долларов на безопасность, поскольку президент и другие высокопоставленные чиновники администрации пообещали продолжать помощь США «столько, сколько потребуется».

Но все более скептически настроенные республиканцы подняли вопрос о том, насколько двупартийная поддержка существует для таких значительных сумм помощи. Все больше республиканцев начали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов на Украину и призывали к большему контролю.

Призывы республиканцев к усилению контроля не являются единодушными. Лидер Сената Республиканской партии Митч Макконнелл заявил во вторник, что уже есть «беспрецедентная информация о том, как почти 30 типов западных систем вооружения и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера».

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