Пекин-2022: в МОК исключают давление на Китай по поводу прав человека на фоне призывов к бойкоту
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать давление на Китай, принимающий зимние Олимпийские игры 2022 года, из-за показателей страны в области прав человека, потому что в компетенцию органа не входит диктовать правила суверенным странам. Об этом в среду заявил вице-президент МОК Джон Коутс, которого цитируют западные СМИ, пишет УНН.
Детали
На вопрос об обращении с уйгурским меньшинством в Китае, вице-президент МОК Джон Коутс сказал, что у этого органа нет полномочий действовать.
"Мы не мировое правительство. Мы должны уважать суверенитет стран, принимающих игры", - цитирует AFP слова Коутса на мероприятии в его родной Австралии.
"У нас нет возможности приехать в страну и сказать им, что делать... Это не наша компетенция", - отметил Коутс.
Как отмечает AFP, правозащитные группы считают, что не менее миллиона уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в тюрьмы в северо-западном регионе Синьцзян, Пекин также обвиняется в ущемлении прав человека в Гонконге.
Дополнение
Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в феврале следующего года, но спонсоры и другие лица призывают их бойкотировать или найти способ протестовать против нарушения прав человека в Китае.
Конгрессмены США ранее раскритиковали американских спонсоров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, включая Coca-Cola, Visa и Airbnb, обвинив их в том, что они ставят прибыль выше обвинений в геноциде в Китае.
В ответ Пекин обвинил американских политиков в "политизации спорта" и клевете на Китай.
Китай уже один раз принимал Олимпийские игры - летние игры в Пекине в 2008 году. На грядущей зимней Олимпиаде в Китае не будет фанатов из-за рубежа из-за ограничений, связанных с коронавирусом.