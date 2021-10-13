Пекин-2022: в МОК исключают давление на Китай по поводу прав человека на фоне призывов к бойкоту

КИЕВ. 13 октября. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать давление на Китай, принимающий зимние Олимпийские игры 2022 года, из-за показателей страны в области прав человека, потому что в компетенцию органа не входит диктовать правила суверенным странам. Об этом в среду заявил вице-президент МОК Джон Коутс, которого цитируют западные СМИ, пишет УНН.