Пекін-2022: у МОК виключають тиск на Китай з приводу прав людини на тлі закликів до бойкоту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не тиснутиме на Китай, який приймає зимові Олімпійські ігри 2022 року, через показники країни в області прав людини, тому що в компетенцію органу не входить диктувати правила суверенним країнам. Про це в середу заявив віце-президент МОК Джон Коутс, якого цитують західні ЗМІ, пише УНН.
Деталі
На запитання про поводження з уйгурскою меншиною у Китаї, віце-президент МОК Джон Коутс сказав, що у цього органу немає повноважень діяти.
“Ми не світовий уряд. Ми повинні поважати суверенітет країн, що приймають ігри”, — цитує AFP слова Коутса на заході в його рідній Австралії.
“У нас немає можливості приїхати в країну і сказати їм, що робити... Це не наша компетенція”, — зазначив Коутс.
Як зазначає AFP, правозахисні групи вважають, що не менше мільйона уйгурів і представників інших переважно мусульманських меншин були ув’язнені в північно-західному регіоні Сіньцзян, Пекін також звинувачується в обмеженні прав людини в Гонконзі.
Доповнення
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться в лютому наступного року, але спонсори та інші особи закликають їх бойкотувати чи знайти спосіб протестувати проти порушення прав людини в Китаї.
Конгресмени США раніше розкритикували американських спонсорів зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, включаючи Coca-Cola, Visa і Airbnb, звинувативши їх в тому, що вони ставлять прибуток вище звинувачень у геноциді в Китаї.
У відповідь Пекін звинуватив американських політиків в “політизації спорту” і наклепі на Китай.
Китай вже один раз приймав Олімпійські ігри — літні ігри в Пекіні в 2008 році. На прийдешній зимовій Олімпіаді в Китаї не буде фанатів з-за кордону через обмеження, пов’язані з коронавірусом.