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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Патриарх кирилл цинично призвал к перемирию на Рождество: в Украине ответили, что РПЦ не авторитет

Киев • УНН

 • 679830 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. Как сообщает УНН, соответствующее заявление обнародовали на сайте церкви.

Патриарх кирилл цинично призвал к перемирию на Рождество: в Украине ответили, что РПЦ не авторитет

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января", – говорится в заявлении.

кирилл подчеркнул, что необходимо предоставить верующим возможность посетить церковные службы в Рождественский сочельник и в день Рождества.

Такое заявление прозвучало на фоне открытой поддержки патриархом войны против Украины. кирилл также заявлял, что убийство украинцев на войне является подвигом.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк откровенно назвал заявление циничным и подчеркнул отсутствие авторитета в рпц.

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как «пропагандист войны». РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о «рождественском перемирии» – циничная ловушка и элемент пропаганды», - написал Подоляк в Twitter.

Добавим

Ранее спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о возможности новой массированной ракетной атаки со стороны России 6 и 7 января.

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