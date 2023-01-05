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Патріарх кирило цинічно закликав до перемир’я на Різдво: в Україні відповіли, що РПЦ не авторитет

Київ • УНН

 • 679830 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Голова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво. Як повідомляє УНН відповідну заяву оприлюднили на сайті церкви.

Патріарх кирило цинічно закликав до перемир’я на Різдво: в Україні відповіли, що РПЦ не авторитет

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених у міжусобний конфлікт, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня", – йдеться в заяві.

кирило наголосив, що необхідно надати вірянам можливість відвідати церковні служби в Різдвяний святвечір і в день Різдва.

Така заява пролунала на тлі відкритої підтримки патріархом війни проти України. кирило також заявляв, що вбивство українців на війні є подвигом. 

Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.

«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», - написав Подоляк у Тwitter.

Додамо

Раніше речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк попередила про можливість нової масованої ракетної атаки з боку росії 6 та 7 січня.

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