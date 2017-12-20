Парубий надеется на рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что украинский парламент 16 января рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом он сказал во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что 16 января мы выйдем на голосование за законопроект о деоккупации Донбасса", - отметил спикер ВР.
Напомним, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин заявил, что у Президента Украины появились свои поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса.