Парубій сподівається на розгляд законопроекту щодо реінтеграції Донбасу 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що український парламент 16 січня розгляне у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це він сказав під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що 16 січня ми вийдемо на голосування за законопроект про деокупацію Донбасу", - зазначив спікер ВР.
Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін заявив, що у Президента України з'явилися свої поправки до проекту закону про реінтеграцію Донбасу.