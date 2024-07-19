Партнеры по всей Европе продолжают нести огромное бремя, поддерживая Украину, и эта помощь продолжится – Госдеп

В Госдепе не видят признаков, что "помощь со всей Европы" перестанет поступать в Украину; поддержка со стороны США не прекратит поступать в Украину в ближайшем будущем. При этом в G7 работают над предоставлением Украине доходов от замороженных российских активов.

Пишет УНН со ссылкой на U.S. Department of State.

Детали

Отвечая на вопрос о вероятности сокращения военной помощи Украине, в частности заявлений о возможности удовлетворить основную часть военных потребностей в борьбе с агрессией рф за счет кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов, заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель акцентировал внимание на следующем:

"когда мы говорим об использовании этих суверенных активов, это то, над чем G7 работала очень тесно";

"мы верим, что это поможет украинцам в их усилиях по защите территориальной целостности и суверенитета".



О том, что ФРГ может сократить вдвое свою военную помощь Украине, Ведант Патель заявил, что это "собственные бюджетные решения, их внутренний процесс".

Вместе с тем, представитель Госдепа подчеркнул, что на протяжении всего конфликта (войны рф против Украины – ред.) немецкие партнеры США были "незаменимы и замечательны в работе", когда речь шла о поддержке Украины.

И в целом, наши союзники и партнеры по всей Европе продолжают нести огромное бремя, когда речь идет о поддержке украинского народа, и у нас нет причин думать, что такая поддержка по всей Европе, в том числе и в самой Германии, не будет продолжаться, заверил заместитель спикера Государственного департамента.

Относительно поддержки Украины со стороны США:

Соединенные Штаты также - с момента принятия дополнительного соглашения мы также продолжали демонстрировать нашу поддержку украинским партнерам посредством КПК и других видов поддержки, и у нас нет причин думать, что это не будет продолжаться и в ближайшие месяцы - сказал Ведант Патель.

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