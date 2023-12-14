Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  78039 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  86403 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  103375 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  102430 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  107580 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  108109 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  110690 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  97258 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  134172 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147679 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  136658 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127128 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122657 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122493 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123977 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  122529 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  110366 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  109546 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  107219 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  101098 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
partizani-zayavili-chto-pronikli-v-voinskuyu-chast-rosgvardii-v-moskve

Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:09  •  33161 просмотра

Read in English

Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.

Партизанам из движения "АТЕШ" удалось проникнуть в воинскую часть росгвардии в москве и собрать для ВСУ информацию о военном объекте россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал партизанского движения.

Детали

Агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам москвы. 

На этот раз нам на глаза попалась часть росгвардии, расположенная на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Координаты: 55.581100, 37.608922

- говорится в сообщении.
Image

Агентам удалось проникнуть в часть и отснять несколько интересных материалов. Они уже переданы Силам обороны Украины на изучение. На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части.

В то же время партизаны отмечают, что никакие патрули не смогут уберечь воинские части от их глаз и ушей.

И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях

- отметили партизаны.
ImageImage

Напомним

Партизаны движения "АТЕШ" проникли на строительство новой воинской части росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Члены движения принимают активное участие в строительстве, передавая информацию и создавая задержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Партизани заявили, що проникли у військову частину росгвардії у москві
Guerrillas claim to have infiltrated a military unit of the Russian Guard in Moscow
Новости по теме

Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве

Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.

Новости Мира •   •  33161 просмотра
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.

Общество •   •  38209 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает подписание мирного соглашения с Азербайджаном реалистичным при условии соблюдения существующих договоренностей после недавнего обмена пленными между двумя странами.

Новости Мира •   •  28541 просмотра
Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем

Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины.

Политика •   •  31848 просмотра
Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС

"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице

КГГА предупреждает о мокром снеге, гололеде и налипании мокрого снега в Киеве, призывая участников дорожного движения быть осторожными; для расчистки дорог задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 работников.

Общество •   •  25906 просмотра
"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице

Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича еще на два месяца по обвинению в государственной измене, его адвокат готовит апелляцию.

Криминал и ЧП •   •  26694 просмотра
Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля

Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Токарчук и Оксану Сивак заместителями министра по делам ветеранов, а Александра Товстенко - заместителем председателя Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития.

Политика •   •  25197 просмотра
Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля

Хакеры атаковали официальный сайт Кремля накануне "прямой линии" путина, что повлекло значительные проблемы с доступом, особенно с персональных компьютеров.

Новости Мира •   •  21959 просмотра
Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля

"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается противником начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, настаивая на невыполнении трех из семи предварительных условий.

Политика •   •  22775 просмотра
"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине

россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР

Российские войска усиливают репрессии на оккупированных территориях Украины, отказывают гражданам в предоставлении базовых услуг за отказ от российских паспортов и используют поведенческих аналитиков во время обысков для усиления давления.

Война •   •  24088 просмотра
россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР