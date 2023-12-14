Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве

Партизанам из движения "АТЕШ" удалось проникнуть в воинскую часть росгвардии в москве и собрать для ВСУ информацию о военном объекте россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал партизанского движения.

Детали

Агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам москвы.

На этот раз нам на глаза попалась часть росгвардии, расположенная на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Координаты: 55.581100, 37.608922 - говорится в сообщении.

Агентам удалось проникнуть в часть и отснять несколько интересных материалов. Они уже переданы Силам обороны Украины на изучение. На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части.

В то же время партизаны отмечают, что никакие патрули не смогут уберечь воинские части от их глаз и ушей.

И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях - отметили партизаны.

Напомним

Партизаны движения "АТЕШ" проникли на строительство новой воинской части росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Члены движения принимают активное участие в строительстве, передавая информацию и создавая задержки.

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