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Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 08:41  •  13304 просмотра

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Партизаны проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии

Агенты партизанского движения "Атеш" в своем Telegram-канале сообщили, что им удалось проникнуть на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка рф во временно оккупированной Феодосии и собрать данные о личном составе, технике и вооружении, передает УНН.

Детали

В частности, партизаны указали на вертолеты Ми-8, которые используют для эвакуации раненых. Именно они попали на кадры, которыми поделились в "Атеш".

Согласно их источникам, из-за интенсивных боев и плохо организованных штурмов полк несет большие потери среди личного состава.

Потери вражеское командование, как сообщается, пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство прежде всего командиров на местах.

В "Атеш" отметили, что вся собранная информация будет передана СОУ.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Партизани заявили, що проникли на територію російського десантного полку в Феодосії
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