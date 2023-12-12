Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии
Киев • УНН
Партизаны проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии
Агенты партизанского движения "Атеш" в своем Telegram-канале сообщили, что им удалось проникнуть на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка рф во временно оккупированной Феодосии и собрать данные о личном составе, технике и вооружении, передает УНН.
Детали
В частности, партизаны указали на вертолеты Ми-8, которые используют для эвакуации раненых. Именно они попали на кадры, которыми поделились в "Атеш".
Согласно их источникам, из-за интенсивных боев и плохо организованных штурмов полк несет большие потери среди личного состава.
Потери вражеское командование, как сообщается, пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство прежде всего командиров на местах.
В "Атеш" отметили, что вся собранная информация будет передана СОУ.
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Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии
Партизаны проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии.
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