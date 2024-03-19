Партизаны узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить рф на одном из своих заводов

В этом году россияне планируют изготовить 224 крылатые ракеты X-32 на Дубненском машиностроительном заводе. Секретные документы о производстве ракет обнародовало подпольное движение "АТЕШ", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Ранее мы сообщали, что наш агент проник на Дубненский машиностроительный завод и добыл секретные документы, которые касаются производства крылатых ракет Х-32. Тогда же мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия - говорится в сообщении движения.

Как отмечают партизаны, завод не выполнил план по производству на 2022 год. Теперь директор департамента оборонно-промышленного комплекса рф андрей перегудов требует от предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет.

На 2024 год планируется произвести - 224 ракеты - заявили партизаны.

По информации партизан, россияне уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как враг пытается модифицировать старые противокорабельные ракеты "Х-22" до более современной версии "Х-32".

"Х-22" имеет инерционную систему навигации, ее ориентация и движение в пространстве происходит без использования внешних средств навигации. Поэтому при достаточно большой мощности ракета имеет низкую точность и частые сопутствующие убытки при ударах.

Враг пытался модифицировать старые "Х-22" сразу на несколько новых вариантов, отличающихся между собой по принципам наведения, дальности, скорости, весу и точности попадания "Х-32" - модифицированная версия "Х-22".

Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета. Особенностью данного типа ракет является то, что при подрыве почти не остается обломков и частей, пригодных для исследования", - отметил Александр Рувин.