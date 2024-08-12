Партизаны разведали газоперерабатывающий завод в российском красноярске - "АТЕШ"
Киев • УНН
Агенты АТЕШ провели разведку газоперерабатывающего завода в Красноярске, который поставляет газ военным частям. Они проникли на охраняемую территорию и собрали необходимую информацию о слабых местах объекта.
Партизаны разведали газоперерабатывающий завод в российском красноярске, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.
"Нашими агентами была проведена разведка для выявления слабых мест в энергетической системе россии, а именно на газоперерабатывающем объекте, который стабилизирует напряжение и подает газ в котельные воинских частей красноярска", - говорится в сообщении.
Агенты "АТЕШ" проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.
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