Партизаны разведали газоперерабатывающий завод в российском красноярске - "АТЕШ"

Партизаны разведали газоперерабатывающий завод в российском красноярске, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.

"Нашими агентами была проведена разведка для выявления слабых мест в энергетической системе россии, а именно на газоперерабатывающем объекте, который стабилизирует напряжение и подает газ в котельные воинских частей красноярска", - говорится в сообщении.

Агенты "АТЕШ" проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.