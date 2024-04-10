Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"

Украинские партизаны проверили военную базу ВМФ рф в городе Кронштадт, где базируются подводные лодки и бригада кораблей охраны. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что партизанам удалось побывать на острове Котлин и проверить ситуацию в порту Кронштадта.

В городе базируется 3 отдельный дивизион подводных лодок и 105 бригада кораблей охраны водного района. Также, по нашей информации, из порта полностью пропали гражданские суда - рассказали в "АТЕШ".

У причалов пришвартованы только военные, камуфлированные серым цветом. Исключением является лишь белый гражданский буксир, который в зимнее время ходил по кругу гавани, чтобы разбивать лед.

Отдельно партизаны отметили, что никаких систем ПВО на острове они не обнаружили.

Напомним

Партизаны из "АТЕШ" начали работу по сбору данных о балтийском флоте России. В процессе работы они собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт.