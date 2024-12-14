Парламент Южной Кореи снова голосует за импичмент президента Юн Сук Йоля

Сегодня в Южной Корее парламент снова собрался для голосования по импичменту президента Юн Сук Йоля. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

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Поводом для этой инициативы стал конфликт, который вспыхнул на прошлой неделе после объявления президентом краткосрочного чрезвычайного положения.

Оппозиция обвиняет главу государства в подстрекательских действиях и настаивает на его отстранении. Предварительное голосование об импичменте завершилось в пользу Юна, однако политическое напряжение сохраняется.

Для успешного импичмента нужно заручиться поддержкой двух третей депутатов парламента. Это требует, чтобы к оппозиции присоединились по меньшей мере восемь представителей президентской партии.

Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу