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Парламент Южной Кореи снова голосует за импичмент президента Юн Сук Йоля

Парламент Южной Кореи снова голосует за импичмент президента Юн Сук Йоля

Киев  •  УНН

 • 401 просмотра

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Южнокорейский парламент проводит повторное голосование по импичменту президента из-за конфликта после объявления чрезвычайного положения. Для успешного импичмента необходима поддержка двух третей депутатов.

Сегодня в Южной Корее парламент снова собрался для голосования по импичменту президента Юн Сук Йоля. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Поводом для этой инициативы стал конфликт, который вспыхнул на прошлой неделе после объявления президентом краткосрочного чрезвычайного положения. 

Оппозиция обвиняет главу государства в подстрекательских действиях и настаивает на его отстранении. Предварительное голосование об импичменте завершилось в пользу Юна, однако политическое напряжение сохраняется. 

Для успешного импичмента нужно заручиться поддержкой двух третей депутатов парламента. Это требует, чтобы к оппозиции присоединились по меньшей мере восемь представителей президентской партии. 

Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу13 дек. 2024, 11:04 • 13419 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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