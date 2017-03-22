Парламент Уэльса прервал работу из-за нападений в Лондоне

Отмечается, что парламент Уэльса прервал работу из-за нападения в центре Лондона.

Немного ранее были прерваны дебаты и в парламенте Шотландии, где шло обсуждение возможного референдума о независимости.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.