Парламент Уэльса прервал работу из-за нападений в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Уэльский парламент прервал работу из-за атаки возле парламента Великобритании в центре Лондона, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что парламент Уэльса прервал работу из-за нападения в центре Лондона.
Немного ранее были прерваны дебаты и в парламенте Шотландии, где шло обсуждение возможного референдума о независимости.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.