Парламент Уельсу перервав роботу через напади в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Уельський парламент перервав роботу через атаки біля парламенту Великої Британії в центрі Лондону, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що парламент Уельсу перервав роботу через напад в центрі Лондона.
Трохи раніше були перервані дебати і в парламенті Шотландії, де йшло обговорення можливого референдуму про незалежність.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.