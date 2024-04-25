Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  109965 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140185 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130449 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118486 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104495 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102242 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137445 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157910 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154387 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  503754 просмотра

Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

Парламент не смог принять закон о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, а его будущие перспективы неопределенны ввиду необходимости одобрения МВФ и Всемирного банка, а также демографической неопределенности, вызванной войной.

Экономика •   •  12228 просмотра
Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

В Харьковской области продолжается плановая эвакуация населенных пунктов, а в некоторых районах происходит принудительная эвакуация семей с детьми.

Война •   •  11388 просмотра
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, обязывая нового работодателя продолжать трудовые договоры и информировать работников о переводе.

Экономика •   •  10506 просмотра
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

В пригороде Кривого Рога прогремел взрыв после того, как вражеская ракета изменила курс с Кропивницкого на Кривой Рог.

Война •   •  13008 просмотра
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

Китай делает вид нейтралитета, но поддерживает военные цели россии в Украине, продавая москве технологии беспилотников и пороховые ингредиенты.

Война •   •  13145 просмотра
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.

Война •   •  13605 просмотра
Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все пасхальные богослужения в Киевской области должны быть максимально защищены. Богослужения во время коменданского часа должны транслироваться в онлайн-режиме.

Общество •   •  12107 просмотра
Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара

Цены на биткоин и альткоины резко упали из-за низкого аппетита к риску на фоне падением акций технологических компаний и ожиданий повышения процентных ставок в США.

Экономика •   •  11610 просмотра
Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара

На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.

Новости Мира •   •  10571 просмотра
На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго

Солнечная погода и активные солнечные электростанции помогли увеличить производство электроэнергии в Украине, но энергосистема остается в дефиците из-за российских ракетных атак, что требует экстренной помощи из Европы в течение большей части дня и призывает к экономному потреблению.

Общество •   •  12015 просмотра
Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго