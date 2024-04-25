Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

Верховная Рада не смогла принять законопроект №9212 о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, его отправили обратно инициаторам законодательства, сообщили в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент провалил в первом чтении №9212 о законе о накопительном пенсионном обеспечении. За только - 214. Отправили субъекту инициативы - 235 - написал Железняк в Telegram.

"Я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем. У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным банком. А пока непонятна ситуация с демографией (из-за войны), то посчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее невозможно", - отметил Железняк.

Что предусматривает законопроект

Предложенным ныне документом предусматривается установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

В частности документ предусматривает, что с 2025 года на персональные счета каждого работающего человека, открытых в государственном Уполномоченном пенсионном фонде, ежемесячно будет поступать в виде дополнительных пенсионных накоплений 2% от фонда заработной платы: 1% - из ЕСВ, 1% - из Государственного бюджета. В 2026 году отчисления будут составлять соответственно 3%, а в 2027 году - 4%.

Также ожидается, что государство будет гарантировать сохранность пенсионных средств, а когда владелец пенсионного счета уйдет из жизни, сумма пенсионных накоплений может быть унаследована.

"Предполагается, что в будущем, когда частный сектор и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам будут готовы, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами присоединятся к системе накоплений", - отмечала Третьякова.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил в одном из интервью, что до войны был сторонником пенсионной реформы и помогал ее продвигать, и сейчас "концептуально" Минфин ее поддерживает. Но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей, считает министр. К подобному выводу в своих замечаниях к законопроекту пришли и в Государственной налоговой службе - там указали, что введение накопительной пенсионной системы в условиях продолжающейся агрессии может не дать ожидаемого финансового результата для граждан.