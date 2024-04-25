Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО
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Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара
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Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии
Парламент не смог принять закон о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, а его будущие перспективы неопределенны ввиду необходимости одобрения МВФ и Всемирного банка, а также демографической неопределенности, вызванной войной.
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов
В Харьковской области продолжается плановая эвакуация населенных пунктов, а в некоторых районах происходит принудительная эвакуация семей с детьми.
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса
Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, обязывая нового работодателя продолжать трудовые договоры и информировать работников о переводе.
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва
В пригороде Кривого Рога прогремел взрыв после того, как вражеская ракета изменила курс с Кропивницкого на Кривой Рог.
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО
Китай делает вид нейтралитета, но поддерживает военные цели россии в Украине, продавая москве технологии беспилотников и пороховые ингредиенты.
Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3
После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.
Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения
Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все пасхальные богослужения в Киевской области должны быть максимально защищены. Богослужения во время коменданского часа должны транслироваться в онлайн-режиме.
Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара
Цены на биткоин и альткоины резко упали из-за низкого аппетита к риску на фоне падением акций технологических компаний и ожиданий повышения процентных ставок в США.
На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters
Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.
Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго
Солнечная погода и активные солнечные электростанции помогли увеличить производство электроэнергии в Украине, но энергосистема остается в дефиците из-за российских ракетных атак, что требует экстренной помощи из Европы в течение большей части дня и призывает к экономному потреблению.