Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  116482 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  117295 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  125055 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  115256 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155175 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223607 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  406345 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175411 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131699 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102570 просмотра

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18 апреля 2024, 06:06  •  411214 просмотра

Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя одному судье вместо коллегии из трех рассматривать дела против высокопоставленных чиновников.

политика •   •  7155 просмотра
Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

Российские войска интенсивно атаковали 6 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 514 ударов, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые разрушили жилые дома.

Война •   •  8951 просмотра
На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

В Николаеве во дворе многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил 34-летний местный житель.

Криминал и ЧП •   •  7654 просмотра
В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!" О перфомансе написали СМИ и тг-каналы, пользователи соцсетей активно его комментируют.

Экономика •   •  8069 просмотра
"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите

Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне

Российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками "Шахед" и баллистикой типа "Искандер-М", нацелившись на Харьковскую область и объекты инфраструктуры, но украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 беспилотников, обошлось без жертв.

Война •   •  8838 просмотра
Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне

Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Президент Байден обсудил с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен непоколебимую поддержку защиты Украины от российской агрессии и пообещал быструю помощь по безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя.

политика •   •  8286 просмотра
Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают

Верховная Рада отложила большинство громких отставок, которые обсуждались, но некоторые голосования по увольнениям все же состоятся.

политика •   •  7840 просмотра
Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают

187 тысяч украинцев переселились в США за два года войны

За 2 года после российского вторжения американская программа "Объединимся ради Украины" переселила 187 000 украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.

Наши за границей •   •  7553 просмотра
187 тысяч украинцев переселились в США за два года войны

В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

Один человек пострадал во время вражеской атаки беспилотниками в Очакове, получает медицинскую помощь.

Война •   •  9653 просмотра
В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

ВР собирается рассмотреть продление срока оформления права собственности на земельные паи

Верховная Рада планирует продлить срок регистрации невостребованных земельных участков с 2025 до 2028 года из-за продолжающейся войны и оккупации части территории Украины, что затрудняет для владельцев соблюдение текущих сроков.

Экономика •   •  12123 просмотра
ВР собирается рассмотреть продление срока оформления права собственности на земельные паи