Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

В Верховной Раде на одном из ближайших заседаний планируют рассмотреть правительственный законопроект №11130, которым меняется порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и уточняется вопрос состава суда по делам против чиновников, в том числе нардепов и министров, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Как объясняли в профильном комитете, если раньше дело в первой инстанции рассматривала коллегия из трех судей, то теперь слушать будет один судья.

Проектом закона предлагается:

исключить часть 12 статьи 31 УПК, которая определяет порядок рассмотрения уголовных производств судьями Высшего антикоррупционного суда;

внести изменения в статью 31 УПК, которыми установить, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет, а также преступлений, в совершении которых обвиняется Президент Украины, полномочия которого прекращены, народный депутат, Премьер-министр, член Кабмина, Генпрокурор, глава СБУ, члены регуляторов, АМКУ, глава НБУ.

Как отмечал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект предусмотрен Планом для реализации программы Ukraine Facility и "направлен на совершенствование законодательства для более эффективной борьбы с коррупцией в части повышения эффективности и обеспечения надлежащего судебного рассмотрения уголовных производств".

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