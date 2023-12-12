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Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 18:47  •  16384 просмотра

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Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.

Высший совет юстиции в сентябре объявил 24 новые вакансии в Высший антикоррупционный суд и Украина обязала себя назначить на них людей до конца июля следующего года. Это говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованного на сайте МВФ, передает УНН.

Мы обеспечим открытый и конкурентный отбор на эти новые вакансии и соответствующее обеспечение их кадровых и офисных потребностей. В связи с этим будет восстановлен Общественный совет международных экспертов с выдвижением кандидатур от международных и иностранных организаций в соответствии с законодательством, а окончательные назначения будут завершены до конца июля 2024 года 

- говорится в документе.

Детали

Среди вакансий 15 непосредственно в ВАКС, как первой инстанции и 9 - в апелляционную палату.

Также в меморандуме говорится, что для дальнейшего прогресса антикоррупционных и судебных реформ до конца марта 2024 года планируется принятие закона о рационализации рассмотрения Высшим антикоррупционным судом одним судьей или коллегией судей.

До конца июля - принятие закона о создании нового административного суда (вместо ликвидированного Окружного административного суда города Киева).

И должен быть проведен первый внешний аудит НАБУ независимыми экспертами, предложенными международными партнерами. Предлагаемый структурный ориентир, конец сентября.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Україна має закрити 24 вакансії ВАКС до серпня 2024 - меморандум з МВФ
Ukraine to fill 24 HACC vacancies by August 2014 - memorandum with IMF
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Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.

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