Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ

Высший совет юстиции в сентябре объявил 24 новые вакансии в Высший антикоррупционный суд и Украина обязала себя назначить на них людей до конца июля следующего года. Это говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованного на сайте МВФ, передает УНН.

Мы обеспечим открытый и конкурентный отбор на эти новые вакансии и соответствующее обеспечение их кадровых и офисных потребностей. В связи с этим будет восстановлен Общественный совет международных экспертов с выдвижением кандидатур от международных и иностранных организаций в соответствии с законодательством, а окончательные назначения будут завершены до конца июля 2024 года - говорится в документе.

Детали

Среди вакансий 15 непосредственно в ВАКС, как первой инстанции и 9 - в апелляционную палату.

Также в меморандуме говорится, что для дальнейшего прогресса антикоррупционных и судебных реформ до конца марта 2024 года планируется принятие закона о рационализации рассмотрения Высшим антикоррупционным судом одним судьей или коллегией судей.

До конца июля - принятие закона о создании нового административного суда (вместо ликвидированного Окружного административного суда города Киева).

И должен быть проведен первый внешний аудит НАБУ независимыми экспертами, предложенными международными партнерами. Предлагаемый структурный ориентир, конец сентября.

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