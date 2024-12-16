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Парламент может рассмотреть заявления Бойко по языковой политике и памятникам - Кондратюк

Парламент может рассмотреть заявления Бойко по языковой политике и памятникам - Кондратюк

Киев  •  УНН

 • 7063 просмотра

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Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила о возможном рассмотрении заявлений Юрия Бойко на согласительном совете. Вопрос касается критики языковой политики и сноса памятников, повторяющих российскую пропаганду.

Парламент может на согласительном совете рассмотреть заявления председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко по критике языковой политики  и сносу памятников, которые повторяют российскую пропаганду. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Вопрос единства - это залог будущего Украины. Поэтому, конечно, когда мы видим такие экспрессивные заявления, это свидетельство одно только есть, что некоторые политические силы услышали запах выборов. И это очень, на мой взгляд, позорно... Они требуют политического адекватного ответа. Думаю, что мы на согласительном Совете парламента это тоже будем рассматривать - первое. А второе - конечно, каждый из нас как гражданин даст этому оценку", - заявила Кондратюк 16 декабря, общаясь с журналистами на форуме „Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны".

Отвечая на вопрос о том, что в этом случае может сделать парламент, Кондратюк призвала дождаться решения.

"Посмотрим, что в этом случае может сделать парламент. Хуже всего, что может быть, когда россия использует тоже этот вопрос. Беспорядок в стране, который может появиться в парламенте, - только на руку россии", - подчеркнула вице-спикер.

Контекст 

Нардеп Юрий Бойко обнародовал в TikTok ролик, где заявил о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви.  Центр противодействия дезинформации и Офис президента раскритиковали его позицию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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