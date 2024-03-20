Парламент Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Сенат Канады утвердил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной, сообщила в среду посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет УНН.

Сенат парламента Канады принял в третьем чтении законопроект C-57, которым имплементируется модернизированное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA), подписанное 22 сентября 2023 года во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву - написала Ковалив в Facebook.

Детали

Ранее, в феврале этого года, Палата громад парламента Канады поддержала соглашение большинством голосов и направила его в Сенат для утверждения. "Далее соглашение будет направлено в офис генерал-губернатора Канады для получения Royal Assen ("королевского согласия"), что должно завершить процедуру ратификации CUFTA в Канаде", - указала посол.

"Модернизированное соглашение о свободной торговле, которое включает разделы по цифровой торговле, финансовым услугам и защите инвестиций, станет важным инструментом содействия украинским компаниям в выходе на канадский рынок и участия канадских компаний в восстановлении", - сообщила Ковалив.

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET