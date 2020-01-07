Парламент Испании со второй попытки утвердил Санчеса премьером

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115921 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114383 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129016 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105697 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108232 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108262 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131906 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130676 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Парламент Испании со второй попытки утвердил Санчеса премьером

Парламент Испании со второй попытки утвердил Санчеса премьером

Киев  •  УНН

 • 13866 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Парламент Испании во вторник, 7 января, со второй попытки смог утвердить кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра. По его назначение проголосовали 167 депутатов, тогда как против высказались 165 народных избранников, сообщает агентство AFP, передает УНН.

Перед голосованием Санчес заявил, что не существует альтернативы правительства меньшинства, сформированном из представителей Социалистической рабочей партии и левого альянса “Подемос”.

Во время предварительного голосования 5 января кандидатуру Санчеса поддержали 166 депутатов. “Против” проголосовали 165 членов парламента. Однако тогда для утверждения он должен был вступить минимум 176 голосов из 350. Во втором же туре голосования ему необходимо было простое большинство голосов.

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Еще в июле прошлого года парламент не смог повторно назначить Санчеса премьер-министром страны — поэтому он оставался в статусе исполняющего обязанности главы правительства. 10 ноября в стране состоялись четвертые внеочередные выборы за последние четыре года. На них второй раз подряд победили социалисты. 12 ноября Социалистическая рабочая партия договорилась о создании коалиции с “Подемос”.

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