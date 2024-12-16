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Пария Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Пария Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Киев  •  УНН

 • 172 просмотра

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СДПГ Германии включит в свою предвыборную программу пункт об отказе предоставлять Украине ракеты Taurus. Партия поддерживает решение канцлера и обещает продолжать помощь Украине в других формах.

Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии  (СДПГ) Олафа Шольца в предвыборной программе может отдельным пунктом прописать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает Berliner Morgenpost, пишет УНН.

Детали

В программе, по сообщению СМИ, социал-демократы страны обещают Украине помощь так долго, как это будет необходимо.

СДПГ четко привержена дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, которая нарушает международное право, столько, сколько потребуется. Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры на равных с Россией",

- говорится в документе.

В проекте программы говорится о том, что СДПГ поддерживает обучение украинских вооруженных сил и поставки оружия и техники с "осмотрительностью и чувством меры", чтобы защитить Украину и обеспечить мир в Европе.

В то же время СДПГ отмечает, что помощь должна быть такой, чтобы Германия и НАТО не должны были становиться участником войны.

"Именно поэтому мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus со складов Бундесвера", - отмечается в программе.

Напомним

Канцлер Германии Шольц отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать конфликта с рф. Лидер оппозиции Мерц выступает за передачу ракет для ударов по военным объектам рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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