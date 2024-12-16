Пария Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины
Киев • УНН
СДПГ Германии включит в свою предвыборную программу пункт об отказе предоставлять Украине ракеты Taurus. Партия поддерживает решение канцлера и обещает продолжать помощь Украине в других формах.
Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии (СДПГ) Олафа Шольца в предвыборной программе может отдельным пунктом прописать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает Berliner Morgenpost, пишет УНН.
Детали
В программе, по сообщению СМИ, социал-демократы страны обещают Украине помощь так долго, как это будет необходимо.
СДПГ четко привержена дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, которая нарушает международное право, столько, сколько потребуется. Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры на равных с Россией",
В проекте программы говорится о том, что СДПГ поддерживает обучение украинских вооруженных сил и поставки оружия и техники с "осмотрительностью и чувством меры", чтобы защитить Украину и обеспечить мир в Европе.
В то же время СДПГ отмечает, что помощь должна быть такой, чтобы Германия и НАТО не должны были становиться участником войны.
"Именно поэтому мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus со складов Бундесвера", - отмечается в программе.
Напомним
Канцлер Германии Шольц отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать конфликта с рф. Лидер оппозиции Мерц выступает за передачу ракет для ударов по военным объектам рф.